Дробильно-сортировочное оборудование

Как купить

Приобрести наше сортировочное оборудование можно позвонив из Москва по бесплатному номеру, заказав обратный звонок или оставив заявку на сайте, заполнив несложную форму. Наши менеджеры свяжутся с вами.

Понимаем, что поломка оборудования приводит к финансовым потерям, поэтому готовы оперативно провести обслуживание нашей техники. 1000 наименований готовых деталей есть на нашем складе. Возможно, мы уже произвели нужную деталь. Также на складе в наличии запас востребованной техники.

Чтобы доставка была быстрой, “ГорЦемМаш” сотрудничает с лучшими транспортными компаниями и доставляет по ж/д или автотранспортом в Москву или другой город России, а также за рубеж. Для тех, кто рядом - возможен самовывоз.

Стоимость на наш ассортимент и услуги всегда соответствует ситуации на рынке. Благодаря постоянному мониторингу определяется справедливый уровень цен, который оперативно корректируется в случае необходимости.