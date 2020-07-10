Дробильно-сортировочное оборудование

Уже 15 лет завод “ГорЦемМаш” успешно реализует производство дробильного оборудования для промышленных предприятий в Москве и других городах России. Наши агрегаты гарантируют стабильную работу металлургических, горно-химических, деревообрабатывающих и других компаний
Чтобы производить большой объем продукции, используются токарные, сверлильные, шлифовальные станки и многое другое. Наше производство:
Если требуется изделие, не предложенное к продаже в каталоге - с удовольствием изготовим его по индивидуальным чертежам. Для этого есть все необходимое: современные станки и мастера, которые умеют выполнять нестандартные задачи. Нам “по зубам” любая сложная конструкция. Годы опыта, слаженная работа профессиональной команды и строгий контроль качества дают нам право сказать: “Гарантируем долговечность нашей продукции”
Наше предприятие занимается изготовлением стандартного и нестандартного оборудования для промышленных предприятий различной направленности. Также наши специалисты занимаются изготовлением металлоконструкций любой сложности. В каталоге можно найти стандартные установки дробильного оборудования, дробилки, как конусные, так и щековые, инерционные грохоты, шаровые мельницы, конвейеры. Мы также изготавливаем все необходимые дополнительные запчасти к нашей продукции.
Доставка продукции завода ГорЦемМащ осуществляется по всей территории России и в страны СНГ. Отправка заказов производится специальными автомобильным или ж/ж транспортом в зависимости от места нахождения предприятия заказчика. Наши логисты помогут рассчитать самый доступный способ доставки. Забрать товары можно и самовывозом по предварительной договоренности.
Приобрести наше сортировочное оборудование можно позвонив из Москва по бесплатному номеру, заказав обратный звонок или оставив заявку на сайте, заполнив несложную форму. Наши менеджеры свяжутся с вами.
Понимаем, что поломка оборудования приводит к финансовым потерям, поэтому готовы оперативно провести обслуживание нашей техники. 1000 наименований готовых деталей есть на нашем складе. Возможно, мы уже произвели нужную деталь. Также на складе в наличии запас востребованной техники.
Чтобы доставка была быстрой, “ГорЦемМаш” сотрудничает с лучшими транспортными компаниями и доставляет по ж/д или автотранспортом в Москву или другой город России, а также за рубеж. Для тех, кто рядом - возможен самовывоз.
Стоимость на наш ассортимент и услуги всегда соответствует ситуации на рынке. Благодаря постоянному мониторингу определяется справедливый уровень цен, который оперативно корректируется в случае необходимости.