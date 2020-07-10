Продукция всегда на складе
Бесплатно по России
+7 800 505-19-95
Ваш город
Москва
Пн-Пт 8.00-18.00
Заказать звонок
+7 800 505-19-95

Дробильно-сортировочное оборудование

Уже 15 лет завод “ГорЦемМаш” успешно реализует производство дробильного оборудования для промышленных предприятий в Москве и других городах России. Наши агрегаты гарантируют стабильную работу металлургических, горно-химических, деревообрабатывающих и других компаний

Мы разрабатываем конструкторскую документацию, изготавливаем металлоконструкции, проводим лабораторные испытания и необходимый ремонт. Объем выпускаемой партии определяет заказчик. “ГорЦемМаш” берется за любые объемы: от минимальных до значительных

Чтобы производить большой объем продукции, используются токарные, сверлильные, шлифовальные станки и многое другое. Наше производство:

  • дробильно-сортировочные комплексы;
  • конусные и щековые дробилки, а также запчасти к ним;
  • запчасти к мельницам и экскаваторам;
  • инерционные грохоты;
  • запчасти к центробежной дробилке ДЦ;
  • конвейеры: ленточные, роликовые, винтовые и пр

Если требуется изделие, не предложенное к продаже в каталоге - с удовольствием изготовим его по индивидуальным чертежам. Для этого есть все необходимое: современные станки и мастера, которые умеют выполнять нестандартные задачи. Нам “по зубам” любая сложная конструкция. Годы опыта, слаженная работа профессиональной команды и строгий контроль качества дают нам право сказать: “Гарантируем долговечность нашей продукции”

Наше предприятие занимается изготовлением стандартного и нестандартного оборудования для промышленных предприятий различной направленности. Также наши специалисты занимаются изготовлением металлоконструкций любой сложности. В каталоге можно найти стандартные установки дробильного оборудования, дробилки, как конусные, так и щековые, инерционные грохоты, шаровые мельницы, конвейеры. Мы также изготавливаем все необходимые дополнительные запчасти к нашей продукции.

Во время работы дробильное и сортировочное оборудование подвергается серьезным механическим нагрузкам. Из-за этого детали оборудования изнашиваются за короткий промежуток времени. Сотрудничая с нашим заводом, можно быть уверенными в бесперебойной работе, потому что мы своевременно доставим все необходимые детали. В случае поломки экскаваторов мы также готовы предложить запчасти. Наши мастера оперативно изготовят как стандартные детали, так и по Вашим чертежам.
alt

Доставка продукции завода ГорЦемМащ осуществляется по всей территории России и в страны СНГ. Отправка заказов производится специальными автомобильным или ж/ж транспортом в зависимости от места нахождения предприятия заказчика. Наши логисты помогут рассчитать самый доступный способ доставки. Забрать товары можно и самовывозом по предварительной договоренности.

Станина Дробилки
СМД-110а
Клин регулировочный СМД-108,109,110
Воротник КСД/КМД 1200
Вал приводной КСД/КМД 1200
Плиты дробящие СМД 108,109,110
Перейти в каталог
Вал привода КСД 1200
1-112901
Броня корпуса КСД 1200
3-135364
Станина Дробилки КСД 1200
0-14984
Механизм регулирования щели
СМД-110а
Щека в сборе к Дробилке
СМД-110а
Рейка рукояти к Экскаватору
ЭКГ-5А
Клин регулировочный к Дробилке
СМД-110а
Подпятник сферический к Дробилке
КСД 1200
Кольцо на Вал эксцентриковый
СМД 110-а 4845011009
10.07.2020
Выпущены с производства запасные части к Щековой Дробилке СМД-110
08.07.2020
Изготовление винта регулировочного на Дробилку СМД-109А
06.07.2020
Стакан левый и правый СМД-110А в наличии
03.07.2020
На заводе ГЦМ проходит Сборка Станины СМД-109А
Все новости

Приобрести наше сортировочное оборудование можно позвонив из Москва по бесплатному номеру, заказав обратный звонок или оставив заявку на сайте, заполнив несложную форму. Наши менеджеры свяжутся с вами.

Понимаем, что поломка оборудования приводит к финансовым потерям, поэтому готовы оперативно провести обслуживание нашей техники. 1000 наименований готовых деталей есть на нашем складе. Возможно, мы уже произвели нужную деталь. Также на складе в наличии запас востребованной техники.

Чтобы доставка была быстрой, “ГорЦемМаш” сотрудничает с лучшими транспортными компаниями и доставляет по ж/д или автотранспортом в Москву или другой город России, а также за рубеж. Для тех, кто рядом - возможен самовывоз.

Стоимость на наш ассортимент и услуги всегда соответствует ситуации на рынке. Благодаря постоянному мониторингу определяется справедливый уровень цен, который оперативно корректируется в случае необходимости.

Завод горЦеммаш Оставить заявку
© 2009-2020 ГЦМ ООО «ГорЦемМаш»
Москва, проспект Волгоградский , 42, корпус 23
Телефоны для справок и предложений:
+7 800 505-19-95(Бесплатно по России)
Контактная информация:
msk@zavod-gcm.ru
Режим работы:
Пн-Пт 8.00-18.00 Сб, Вс - выходной
Оставьте номер, и мы вам перезвоним!
ФИО:
Компания:
Телефон:
E-mail:
Комментарий:
ФИО:
Компания:
Телефон:
E-mail:
Поле обязательно для заполнения!
Продукция:
Комментарий:
ФИО:
Компания:
Телефон:
E-mail:
Комментарий:
ФИО:
Компания:
Телефон:
E-mail:
Комментарий:
ФИО:
Компания:
Телефон:
E-mail:
Комментарий: